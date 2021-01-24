"Cami Görevlileri Çocuklarla Çevrim İçi Buluşuyor" projesi kapsamında, çocuklara millî ve manevi değerlerini öğretmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve dinî bilgiler aktarmak amacıyla 25 Ocak-12 Şubat'ta hafta içi her gün çevrim içi etkinlikler düzenlenecek. İl ve ilçe müftülüklerinin sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında din görevlileri, vazife yaptığı caminin bulunduğu mahalledeki aileleri ve yaz Kur'ân kursuna gelen öğrencileri bilgilendirip çocukların programa kaydı sağlanacak. Etkinlik sonunda ödüller verilecek.
Ara tatilde imamlardan çevrim içi ders
24.01.2021 - 02:42 | Son Güncelleme: 24.01.2021 - 02:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanlığınca yarıyıl tatilinde cami görevlileri, çevrim içi etkinliklerle çocukların 5 vakit namaz kılabilecek şekilde sûre ezberlemesini ve temel dinî bilgileri öğrenmesini sağlayacak.
Etiketler : kuran dersi,
762209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/762209.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER