Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Cami Görevlileri Çocuklarla Çevrim İçi Buluşuyor" projesi kapsamında, çocuklara millî ve manevi değerlerini öğretmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve dinî bilgiler aktarmak amacıyla 25 Ocak-12 Şubat'ta hafta içi her gün çevrim içi etkinlikler düzenlenecek. İl ve ilçe müftülüklerinin sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında din görevlileri, vazife yaptığı caminin bulunduğu mahalledeki aileleri ve yaz Kur'ân kursuna gelen öğrencileri bilgilendirip çocukların programa kaydı sağlanacak. Etkinlik sonunda ödüller verilecek.