Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ataköy- İkitelli M9 Metro hattı inşaat çalışmaları 4 yıldır devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle Yenibosna 29 Ekim Caddesi’nin bazı kısımları çift yönlü trafiğe kapatıldı. Çok sayıda iş merkezi ve konutun olduğu bölgede gün içinde sürücüler ve vatandaşlar daralan yol sebebiyle problem yaşıyor. Caddenin tek yönlü olan kısmında araçların ters şeritten geçmeye çalışmaları kameralara saniye saniye yansıyor. Görüntülerde sürücülerin ters şeride girerek yaya yoluna çıktığı görülüyor. Bazı araç sürücüleri ise ters yöne girdiğinde karşıdan araç geldiğini görünce geri geri giderek trafiği felç ediyor. Yaya yoluna çıkan araçlar vatandaşlara da zor anlar yaşatıyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar metro inşaatının uzun sürdüğünü ve bu çilenin artık son bulmasını istediklerini ifade ettiler.

“Bizi engelleyenler aslında ters yönden gelen araç sürücüleri”

3 yıldır trafik sorununun yaşandığını dile getiren Kerim Başar, “Metro inşaatından dolayı yaya yolu güzergâhımız sadece burası olduğu için yürümekte güçlük çekiyoruz. Yol da dar olduğundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Ters yönden gelmeye çalışan araçlar bazen yaya yoluna çıkarak ilerliyor. Bizi engelleyenler aslında ters yönden gelen araç sürücüleri. Bu araçlar için bir bariyer koysalar daha iyi olur. Ters yön tabelası olmasına rağmen araçlar hâlâ ısrarla yola giriyorlar” ifadesini kullandı. Ahmet Faruk Sarıkoç İHA