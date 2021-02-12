Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.
Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
12.02.2021 - 17:52 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : terörist,
767127 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/767127.aspx
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