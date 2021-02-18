Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğan Cüceloğlu için Levent Afet Yolal Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Burada, Doğan Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ve ağabeyi Şahin Cüceloğlu taziyeleri kabul etti.

Şahin Cüceloğlu, taziyeleri kabul ederken, "Doğan Bey'e değer verdiğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin sağlıklı kalıp, uzun ömürlü olup bu güzel hizmetleri devam ettirmenizi diliyoruz. Sizler için dua ediyoruz." dedi.

Namaza, Cüceloğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracına taşındı. Cüceloğlu'nun cenazesi, Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.



"Biz arkasında ödevlerini yapmaya devam edeceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, basın mensuplarının soruları üzerine, Doğan Cüceloğlu ile tanışıklığın ötesinde mesai arkadaşlığı olduğunu söyledi.

Cüceloğlu'nun öğrencilik döneminden itibaren kendilerine öncülük, liderlik yaptığını anlatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Eğitim alanında, psikoloji alanında bizim yetişmemizde çok büyük katkısı olan bir büyüğümüz, nadir bir şahsiyet olarak insanları kalbi ile okuyabilen, kalbi ile görebilen bir şahsiyet... Daha önce rahatsızlık geçirmesine rağmen, çok sakin bir hayat geçirme tavsiyesi hekimler tarafından verilmesine rağmen, kendisi bu millete hizmetten asla geri durmayacağını, çocuklara hizmetten geri durmayacağını söyleyerek buradaki gücünü, öncülüğünü gösterdi."

İnsanlara kendilerini görebilmeleri için bin yıllık bir irfandan süzülen bir ayna tuttuğunu anlatan Selçuk, Cüceloğlu'nun, "İşte burası", "işte şu taraf" diyerek hep yol ve yön gösteren, çalışmalarında her şeyin iyi tarafını gören, karamsarlığı bir şekilde reddeden ve insanlara umut aşılamayı somut olarak ortaya koyabilen çok özel bir kimlik, kişilik olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kendisinin hatırasını yaşatmak bizim ödevimizdir. Kendisinin ortaya koyduğu eserlerin insanlara hizmete devam edecek olması, dualarımızda yaşayacak olması, bizim küçük bir tesellimiz ama bir akademisyen olarak tanışıklığım veya beraber çalışmışlığın ötesinde insanın beşerlikten insanlığa doğru giden yolculuğunda bir yol haritası sunan kişilerle tanışması çok özel bir durum, az rastlanır bir durum. Doğan Hoca'mız öyle bir kişilikti, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Biz arkasında ödevlerini yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



"Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini ailesine ilettim"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğan Cüceloğlu'na dünyevi anlamda son görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Cüceloğlu'nun hayırla yad edilmesini sağlayacak büyük bir miras bıraktığını vurgulayan Kalın, Cüceloğlu'nun, özellikle Türk toplumunun sorunlarını hem birey hem kolektif yapı olarak ibraz ederek, "Daha iyi nasıl insan olabiliriz?" sorusu üzerine Amerika'da, Türkiye'de pek çok bilimsel çalışmalar yaptığını, onlarca makaleye ve kitaba imza attığını anlattı.

İbrahim Kalın, şu görüşleri dile getirdi:

"Konuşmalarıyla, seminerleriyle insanımızın ruh dünyasına, aklına, gönlüne hitap edebilmiş kıymetli bir bilim insanıydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Bütün bunların yanında her zaman dünyaya açık ama yerli ve milli bir insandı. Anadolu topraklarından, Anadolu irfanından hep beslenerek çalışmalarını ortaya koymuş birisiydi. Bu eserleriyle de inşallah etkisi devam edecek, fikirleri yaşamaya devam edecek. Ben tekrar bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini ailesine ilettim. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Ailesine de sabırlar diliyorum."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da Cüceloğlu’nun vefatının millet olarak büyük bir kayıp olduğunu belirterek, "Çok sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz insandı. Toplumumuza çok büyük yararları olan çok değerli bir şahsiyetti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun." dedi.

Muhabir : Hasan Hüseyin Kulaoğlu,Salih Şeref,Fatih Türkyılmaz