Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların peşin ödeme veya 1. taksit ödemeleri için bugünün son gün olduğu ve bu sürenin uzatılmasına yasal imkan bulunmadığı belirtildi.

Birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan kanundan yararlanmaya devam edebilmek için, yapılandırılmış borçların ilk iki taksitinin süresinde ödenmesi gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, "Vatandaşlarımızın ödemelerini zamanında yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla vergi daireleri saat 00.00'a kadar açık bulundurulacaktır. Aynı zamanda T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası şubeleri de saat 00.00'a kadar tahsilat yapmak üzere açık bulunacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için ödemelerin İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından anlaşmalı banka şubelerinden ve vergi dairelerinden yapılması gerektiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"www.gib.gov.tr adresinde yer alan 'Borç Sorgulama ve Ödeme' bölümünden 23.45'e kadar bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile yapabilirsiniz. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya 'www.gib.gov.tr' adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ödeme işlemleri sırasında mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla ödeme için gelen hiçbir mükellef geri çevrilmeyecek ve son mükellefin işlemleri bitinceye kadar vergi daireleri açık bulundurulacaktır."



Vergi borcunu yapılandıracaklar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

İçişleri Bakanlığı, vergi borcunu yapılandırmak için vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaş ile burada çalışan görevli personelin, bugün saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 00.00'da sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 00.00'a kadar muaf tutulacaktır."