Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor"

"Netice almakta zorlanıyorsak tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam ettireceğiz"

"Mısır ile istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten iş birliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil."

"(Aşı) Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz."

"(Suudi Arabistan'ın Yunanistan ile ortak tatbikatı) Bunu da Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz ki bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz."

"(Tekrar kapanma ihtimali) Mümkün olduğunca restoranlar, kafeler, kuaförler, bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız."