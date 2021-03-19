Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ferizli ilçesinde yeni inşa edilen cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Yaşar C. ile Hasan Ali V, Erşan Ö, Asiye A, Aslı B, tutuksuz sanık Ahmet Ç, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C. ile Ahmet Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma salonunun bulunduğu bina ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşmaya müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak alındı.

Mahkeme heyeti, yoklamayla başlayan duruşmanın 5'inci gününde ara kararını açıkladı.

Heyet, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Aslı B'nin "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrolle tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Bazı müştekilerin davaya katılma talebinin kabulünü, bazılarının reddini kararlaştıran heyet, fabrikada daha önce meydana gelen iş kazası ve patlamalara ilişkin soruşturma ve kovuşturma dosyalarının ilgili yerlerden istenmesine hükmetti.

Heyet, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak müşteki veya vekillerince sanıklar dışında ihmali olanlar ile iş yerinde kimyager olarak çalışan T.K, güvenlik görevlisi F.Ç, sanık Yaşar C'nin eşi N.C. ile F.C. ve N.Z'nin kusurlarının bulunup bulunmadığı yönünde herhangi bir suç duyurusu yapılıp yapılmadığının, soruşturma varsa akıbetinin ve sonucunun bildirilmesini kararlaştırdı.

Sabotaj iddiasına ilişkin başvuru ve soruşturma olup olmadığının mahkemeye bildirilmesine karar verildi

Olayda sabotaj iddiasına ilişkin Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına herhangi bir başvuru yapılıp yapılmadığının ve soruşturma olup olmadığının mahkemeye bildirilmesine karan veren heyet, bu aşamada olay mahallinde yeniden keşif yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Heyet, soruşturma aşamasında hazırlanan bilirkişi raporunda sanıkların ve başkaca kişilerin kusurları ve oranları tespit edilmediğinden Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılarak elektrik, inşaat, kimya ve makine mühendisleri ile yangın, iş güvenliği, patlayıcı madde ve bilişim alanlarında uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetine dosyanın tevdi edilmesini karara bağladı.

Mahkeme heyeti, ayrıca sanıkların tutukluluk durumunun 13 Nisan, 6 Mayıs ve 3 Haziran'da gözden geçirilmesini kararlaştırarak duruşmayı 10 Haziran'a erteledi.

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkemece kabul edilen iddianamede, 5'i tutuklu 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.