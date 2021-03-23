Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun soruşturmasında, 5'i halen öğretmen olarak görev yapan 13 şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduklarına ilişkin delil elde edildi.

ByLock kullandıkları da belirlenen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.