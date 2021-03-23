Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 1'i eski komiser yardımcısı, 2'si eski polis memuru 5 şüphelinin, kamu görevinden ihraç edilen örgüt mensuplarına yardım ettikleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmalarını sağlamaya çalıştıkları yönünde delil elde edildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 zanlı gözaltına alındı. Bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.