Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Sağlık çalışanları, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ile buralarda çalışanların aşılamaları tamamlanmıştı. Dün itibarıyla 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile bazı kronik hastaların aşılanmaları başladı. Bugüne kadar uygulanan toplam doz miktarı 15 milyonu geçti. Birinci doz uygulananların sayısı yaklaşık 8,5 milyonu bulurken ikinci dozu tamamlananların sayısı ise 6,5 milyonu aştı. İki dozu da tamamlananların sayısı, aşılamanın en fazla olduğu İstanbul’da 2,5 milyona yaklaştı. Ankara ve İstanbul’da ise bir milyonu geçti. Türkiye bu başarısıyla ikinci dozu tamamlayan ülkeler arasında ilk 10’da yer alıyor.

100 milyon doz gelecek

Aşı üreticileriyle sürekli temas hâlinde olan Türkiye, Sinovac’ın ardından BioNTech ile de anlaşmaya varmıştı. Şu ana kadar 28 milyon dozluk Coronavac ve BioNTech aşısı tedarik edilerek, ülkeye girişi sağlandı. Bunların 18 milyonu kullanıma alındı. 10 milyon doza denk gelmesi beklenen aşıların ise şişelenme süreci tamamlanınca uygulamaya geçilecek. Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşının daha Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Yerli aşıda ise Faz-3 çalışmalarının nisanda başlaması ön görülüyor.