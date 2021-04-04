Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, "Türk milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.