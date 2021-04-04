Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, "Türk milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında andı
04.04.2021 - 18:18 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yılında andı.
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779876 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/779876.aspx
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