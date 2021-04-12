Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT ) ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası olan S.Ç isimli zanlının ilçede bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma Dedektifleri ve İstihbarat Taşyaka Mahallesindeki evinde yakalanarak gözaltına altına alındı. Gözaltına alınan S.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.