Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

İçişleri Bakanlığının hazırladığı taslakta şu maddeler yer alıyor:

∂ İçkili yer ruhsatının verilmesinde kolluk kuvvetlerinin olumlu görüşünün alınması şart olacak.

∂ Bu tip yerlerin çalışma saatleri konusunda bundan sonra sadece belediyeler yetkili olmayacak. İçkili yerlerin faaliyet göstereceği alanlar ile çalışma saatlerine, Vali Yardımcısı veya Kaymakamın Başkanlığında ilgili belediye, kolluk birimleri, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcilerinden oluşan ‘İçkili yer bölgesi tespit komisyonu’ karar verecek.

∂ Özellikle gece geç saatlere kadar açık olan, bulunduğu yörenin huzurunu bozan içkili işletmeler sık sık denetlenecek ve caydırıcı cezalar yazılacak.

∂ Kolluk kuvvetler, ruhsatı olmadan faaliyet yürüten yerler resen kapatabilecek.

∂ Faaliyetten menedildiği hâlde mührü bozularak açılan iş yerleri ile çalışma saatlerine uymayan, 18 yaşından küçükleri çalıştıran işletme sahiplerine 25 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

∂ Mevzuat hükümlerine aykırı olarak açılan işletmeler süresiz olarak kapatılacak.

∂ Üç defa faaliyetten menedilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek.