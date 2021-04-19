Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Mütercimler'in 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Verilen ceza ertelendi.
Erol Mütercimler'in cezası belli oldu
19.04.2021 - 11:49 | Son Güncelleme: 19.04.2021 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Mütercimler'in 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Verilen ceza ertelendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erol Mütercimler,
783862 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/783862.aspx
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