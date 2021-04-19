Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Mütercimler'in 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Verilen ceza ertelendi.