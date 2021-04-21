Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma namazını kılmaya gitmek isteyenlere izin vermeyen İBB yönetimi, kendilerince bir çıkış yolu bularak bu kişilere ‘İbadet İzin Talep Formu’ imzalatmaya başladı. CHP’li İBB yönetiminin dilekçe mecburiyetine tepki gösteren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu “Bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhâlde” açıklamasını yaptı. Göksu sosyal medya hesabından şunları paylaştı: CHP'li İBB Yönetimi cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhâlde.