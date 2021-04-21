Cuma namazını kılmaya gitmek isteyenlere izin vermeyen İBB yönetimi, kendilerince bir çıkış yolu bularak bu kişilere ‘İbadet İzin Talep Formu’ imzalatmaya başladı. CHP’li İBB yönetiminin dilekçe mecburiyetine tepki gösteren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu “Bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhâlde” açıklamasını yaptı. Göksu sosyal medya hesabından şunları paylaştı: CHP'li İBB Yönetimi cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhâlde.
Namaza gidenlere dilekçe mecburiyeti
21.04.2021 - 06:37 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 06:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni bir skandala daha imza attı.
Etiketler : chp,namaz,namaz dilekçesi,ibb,
784400 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/784400.aspx
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