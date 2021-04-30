Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Elimizde yeteri derecede aşı var. Şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek. Hatta gerekirse sayın Başkan ile de görüşmemizi yapacağız.

Biontech, Almanya'dan onun verilmiş sözü var. O da inşallah gelecek

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Ben fevkalade bir durum olacağına inanıyorum. Yerli aşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum Eylül-Ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum.

ÇÖZÜMSÜZ BİTEN KIBRIS ZİRVESİ

Şimdi 2-3 ay sonrasına atıldı ve ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller. Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar''