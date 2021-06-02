Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmî ziyarette bulunan Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile görüştü.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Türkiye, son 14 yıldır Gürcistan’ın en büyük ticari ortağıdır. Gürcistan ile ticaret hacmimizde 2020’de biraz daralma olsa da hedefimizi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik. Türkiye olarak Gürcistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesileyle vurguluyoruz. Türkiye, Gürcistan’ı bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak görüyor. Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan böyle bir üçlü iş birliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız.”

Gürcistan Başbakanı Garibashvili de “Türkiye olarak Gürcistan’ın egemenliğini ve NATO’ya üyeliğini desteklediğiniz için teşekkür ederim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Dağdaki PKK’lı ile mi anayasa yapacaksınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yaptığı açıklamalarda muhalefete tepki göstererek "Dağdaki PKK’lıyla mı milli bir anayasa yapacaksınız, o PKK’nın uzantılarıyla mı bir anayasa metni hazırlayacaksınız?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdeyi cuma günü vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Özel yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili olarak bir 'müjde' açıklayacağını belirterek, " Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız." dedi