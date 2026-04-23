İsrail'den dikkat çeken hamle! 200 milyon dolarlık mühimmat anlaşması
İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail merkezli askeri teknoloji ve savunma ekipmanları üreticisi Elbit Systems ile 200 milyon dolar (600 milyon şekel) değerinde hava mühimmatı alımına ilişkin anlaşma imzaladı.
Şirketten yapılan açıklamada, Elbit’in "havadan fırlatılan silah sistemlerindeki teknolojik liderliği” övülürken, "İsrail Savunma Bakanlığı ile uzun süredir devam eden ortaklığımızdan gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, anlaşma ile kısa dönemli savaş senaryolarına hazırlığın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
“İSRAİL’İN BAĞIMSIZLIĞINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÇABALARIN PARÇASI”
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın "İsrail'in mühimmat tedarikinde bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik çabaların bir parçası" olduğunu söyledi.
