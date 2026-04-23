ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit ettiği ülkeler arasında yer alan Kolombiya, IMF defterini kapattı. Güney Amerika ülkesi, 5,3 milyar dolarlık borcun tamamını sıfırladı.

Kolombiya, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan borcundan kurtuldu. Başkent Bogota'da düzenlenen para politikası forumunda konuşan Maliye Bakanı German Avila, ülkenin IMF'ye olan borcunun tamamının ödendiğini ve kurumla yeni bir taahhüde girme planlarının olmadığını belirtti.

Avila, IMF'ye yaklaşık 5,3 milyar dolarlık esnek kredi hattından kaynaklanan borcun ödendiğini aktararak, "Kolombiya hükümeti, IMF'ye borcunun tamamını ödedi. Şu an IMF'ye hiçbir borcumuz bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

IMF GÖRÜŞMESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Yakın zamanda IMF heyetinin ülkeye yaptığı ziyareti hatırlatan Avila​​​​​​​, "Görüşmeleri farklı şartlarda, farklı bir dille ve farklı biçimlerde gerçekleştirebildik. Görüşme, Maliye Bakanı'nın IMF heyetine artık kendilerine bir borcumuz olmadığını ve gelecekte de bu kuruluşa borçlanma gibi bir beklentimiz bulunmadığını bildirmesiyle başladı. Bu gelişme, ilişki ve görüşme kurallarını anında ve tamamen farklı bir zemine oturttu. Bu tür görüşmelerde normalde sunulan standart el kitabı (reçeteler), Kolombiya vakasında geçerliliğini yitirdi." dedi.

KOLOMBİYA-IMF İLİŞKİSİ

Kolombiya, IMF ile ilişkisini uzun süredir "Esnek Kredi Hattı" üzerinden yürütüyordu. Bu sistem, ekonomik temelleri güçlü ülkelere kriz dönemlerinde likidite desteği sağlamak amacıyla kullanılıyor.

Ulusal basına göre, Kolombiya, IMF'nin bu esnek kredi imkanını 2009 yılından beri kullanıyor.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Ivan Duque döneminde (2018-2022), Kovid-19 pandemisinin başlamasıyla hükümet, artan kamu harcamalarını finanse etmek ve sağlık krizini yönetmek amacıyla IMF'den 5 milyar doların üzerinde nakit çekimi yapmıştı.

Bu, Kolombiya tarihinde söz konusu kredi hattının doğrudan nakit olarak ilk büyük kullanımı olmuştu.

Son ödemeyle Kolombiya'nın IMF'ye hiçbir borcu kalmadı.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicolás Maduro’yu kaçırılıp ABD’ye götürülmesinin ardından Kolombiya'yı da tehdit etmişti. Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve hükümetini 'kokain ticareti' ile suçlamıştı. Trump, Petro'ya yönelik "Kokain üretmeyi ve ABD’ye satmayı seven hasta bir adam" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, "Kolombiya’ya karşı bir ABD operasyonu olup olmayacağı" sorusuna ise "Bana iyi bir fikir gibi geliyor." cevabını vermişti.

