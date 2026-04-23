ABD ile İran arasında ateşkes olmasına rağmen Hürmüz Boğazı henüz açılmadı. Küresel petrol ticaretinin 4'te 1'inin yapıldığı boğazdan gemiler geçemezken, bu gelişme petrol fiyatlarını 100 doların üzerinde tutmaya devam ediyor. Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarını, dolayısıyla da küresel enflasyonu etkiliyor. Enflasyon endişeleri ise altının yükselişini engelliyor.



TALEP AZALDI Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon endişelerini güçlendirirken, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi. Bu durum "güvenli liman" olarak bilinen altına olan talebi zayıflattı.



ENFLASYON-FAİZ DÖNGÜSÜ Artan petrol fiyatları, taşımacılık ve üretim maliyetlerini yükselterek enflasyonu tetikleyebiliyor. Bu durum, merkez bankalarının faizleri yüksek tutma ihtimalini güçlendiriyor.



Güçlü ABD ekonomik verileriyle doların değer kazanması da altını diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha maliyetli hale getirerek baskıyı artırdı.



ALTIN SERT DÜŞTÜ ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin belirsizlik, savaşın sona erip ermeyeceği konusu altın fiyatlarında baskıya neden oldu. Geçtiğimiz hafta 7 bin liranın üzerine çıkan altın, bu gelişmelerle birlikte sert düştü.



Ateşkes haberleriyle herkes altının yükseleceğini düşünürken, altının gram fiyatı spot piyasada bugün 6.779 liraya kadar geriledi. Ons altın ise 4.692 dolara kadar indi.



ALTIN NE KADAR? Altının gram fiyatı şu sıralar 6.800 liranın hemen üzerinde tutunmaya çalışırken, ons altın ise 4.700 liranın hemen üzerinde yön arayışını sürdürüyor.



ALTINDA SATIŞ BASKISI Analistler, petrolün yeniden üç haneli rakamlara çıkmasının enflasyonu yatırımcıların odak noktasında tutacağını ve altındaki her türlü yükselişin satış fırsatı olarak değerlendirileceğini belirtiyor.



FED 6 AY BEKLEYEBİLİR Reuters tarafından yapılan bir ankete göre, savaş kaynaklı enerji fiyat artışları nedeniyle Fed'in faiz indirimi için en az altı ay daha beklemesi gerekebilir. Savaş öncesinde ise yıl içinde iki faiz indirimi beklentisi bulunuyordu.

