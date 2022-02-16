Türkiye Gazetesi

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırtmıyor. İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik birçok noktada düzenlenen operasyonlarda 1 kişi gözaltına alındı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Zeytinburnu'da 2 katlı bir evin giriş katına girildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı Edirne emniyeti uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor, 2 günde 3 ayrı operasyon yapan ekipler 4 kişiyi yakalamıştı, hepsi tutuklandı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu! Satamadan yakalandı Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve İstanbul’dan getirilerek ilçede satılacağı belirlenen uyuşturucu maddelerin yakalandığı operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.

İzmir'de 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 54 gözaltı İzmir'de 11 ilçede İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 54 kişiden 16'sı tutuklandı.