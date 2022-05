Türkiye Gazetesi

Gezi Parkında Taksim Yayalaştırma Projesi dâhilinde ağaçların başka yere taşınacağını bahanesiyle bir grup tarafından 27 Mayıs 2013’te başlatılan eylemler ülkeyi âdeta kaosa sürükledi. Yaşanan olaylarda ölüm ve yaralanmalar meydana gelirken, 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılmaz hâle geldi, 326 iş yeri, 201 araç tahrip edildi, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı. Aradan geçen dokuz senenin ardından olaylara dair çok sayıda soruşturma açıldı ve davaya dönüşen dosyalarda yüzlerce kişi yargılandı. Yargılamalar sonucu verilen hapis cezalarının yanı sıra çok sayıda kişi de beraat etti. Yargıtay tarafından hükümleri bozulan bazı sanıkların davası ise sürüyor.

Gezi ihaneti davalarının sonuncusunu 25 Nisan’da karara bağlayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala’yı “Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’yi “Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan on sekizer yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar, haklarında verilen karar üzerine tutuklanarak cezaevine konulurken aralarında Henri Barkey, Can Dündar ve Memet Ali Alabora’nın da bulunduğu firari dokuz sanığın dosyası ise ayrıldı.

Gezi ittifakı Millet Bahçesi’ne karşı! Geçtiğimiz yıllarda “Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bizim projemizdi, her şeyimiz hazırdı, telefonlarımızı dinleyip projemizi çaldılar” diyen Kılıçdaroğlu, bugün projeye karşı çıkıyor!