Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet tarihin en büyük projesi olan 81 ilde yapılacak 250 bin konut ve binlerce iş yerini kapsayan İlk Evim-İlk İş Yerim projesine başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Ekim ayında ilk kazmanın vurulacağı projeye beklenenin çok üzerinde ilgi gösterildi. Öyle ki; Ekim ayının sonuna kadar sürecek olmasına rağmen şimdiden 4 milyona yakın başvuru yapıldı. Gelişmeler böyleyken şimdi de sosyal konut dolandırıcıları türedi. 'Kurada isminizi öne çekeceğiz' yalanıyla vatandaşlardan para almaya çalışan dolandırıcılar ortaya çıktı. Konuyla ilgili çok sayıda şikayet alan TOKİ, yazılı açıklama yaparak dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı.

TOKİ VATANDAŞI UYARDI

TOKİ'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan idaremizin ismi kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında 'Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği' yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri gelmektedir.

'YETKİLİ BANKALAR DIŞINDA KİMSEYE İTİBAR ETMEYİN'

Öncelikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.

'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN'

Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora vb. alınarak işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir.

25 SORUDA SOSYAL KONUT PROJESİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili 25 soruda tüm merak edilenler...

1- Bir evim var, yazlık yapmak için arsa projesine başvuru yapmak istiyorum, mümkün mü?

Evi olan vatandaş konut ve arsa projelerine başvuru yapamaz. Dar gelirlinin Ev sahibi olması hedeflendiği için arsa projeleri ikinci ev kullanımına uygun değil.

2- Tapusu benim adıma olan bir arsa var. Arsam olması konut başvurusuna engel mi?

Arsası olan kişi konuta başvuru yapabilir. Ancak arsa kategorisine başvuru yapamaz.

3- Memleketimde tarlam ve hisseli tapum var. Bu durumda konuta başvuru yapabilir miyim?

Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurabilirsiniz. Tarlanız olması da engel teşkil etmez.

4- İşyeri kategorisi için gerekli koşulları sağlıyorum. Evim olması işyeri başvurusu yapmamı engeller mi?

Konutu olan vatandaş gerekli şartları sağlıyorsa işyeri başvurusu yapabilir.

5- İstanbul’da hem Avrupa hem de Anadolu yakasında 2 projeye başvuru yapabilir miyim?

Gerekli şartları sağlayan kişi tek başvuru yapabilir.

6- Hem konut hem de arsa fiyatları cazip geldi. İkisine aynı anda başvuru yapmam mümkün mü?

Aynı ailede kişi konut ve arsa kategorisinden birini seçmeli.

7- İstanbul’da yaşıyorum, ama nüfusa kayıtlı olduğum il İzmir. Hangisinden başvuru yapabilirim?

Kişilerin başvuru yapacakları ilde en az bir yıl ikamet şartı var. Bunun dışında ise nüfusa kayıtlı oldukları illere yani memleketlerine de başvuru yapabilirler. Yani tercih vatandaşın. Ancak ikisine birlikte başvuru yapamaz.

8- İlk gün başvuru yapmak istedim ancak e-Devlet sistemi çok yoğundu. Ancak 3. gün giriş yapabildim. Geç başvuru yapmam şansımı düşürür mü?

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra hak sahipleri kura çekimi ile belirlenecek. Dolayısıyla ilk gün başvuru yapmakla son gün başvuru yapmak arasında bir fark yok.

9- Eşim ve benim gelirimin toplamı 15 bin lira. Hane geliri uygun olduğu için başvuru yapacağız. Birlikte yaşadığım 18 yaşından büyük 3 çocuğumuz var. Onlar da başvuru yapabilir mi?

Hanede gerekli şartları sağlayan anne ve babadan biri başvuru yapabilir. Evde 18-30 yaş arası bir genç varsa o kişi aile gelirinden bağımsız değerlendirilir. Gencin kendi geliri İstanbul’da 18 bin TL, diğer illerde 16 bin TL altında ise gençlere özel kontenjana başvuru yapabilir. Aynı durumda 3 çocuk varsa 3’ü de başvuru yapabilir.

10- 40 yaşındayım ve ailemle yaşıyorum. Babam sosyal konut için başvuru yapacak, ben de yapabilir miyim?

30 yaşından büyük bir çocuk ailesiyle yaşıyorsa ayrı bir hane olarak kabul görür ve o da başvuru yapabilir. Söz gelimi eşinden ayrı biri anne babasıyla yaşamaya başladıysa, baba ayrı kızı ayrı başvuru yapabilir. Bunun için her ikisinin de evinin olmaması ve gelir şartını sağlaması lazım.

11- Başvuru aşamasında 2+1 ya da 3+1 şeklinde konut tipi seçmek mümkün mü?

Başvurular konut tipi ayrımı olmadan proje bazında yapılacak. Kurada hak sahibi olan kişiler arasında daha sonra ‘konut belirleme kurası’ çekilecek. Böylece konut tipi, katı ve cephesi belirlenecek.

12- Daha önce TOKİ’den sosyal konut aldım ama sattım. Yeniden kuraya katılma hakkım var mı?

TOKİ’den geçmişte ev alanlar başvuru yapamıyor.

13- Engelli kategorisine sınır nedir? Engellilik oranı ve engelli yaşı için kriter var mı?

En az yüzde 40 engelli olunması gerekli. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne ve babalar kendi adına başvuru yapabilir. 18 yaşından büyük engelliler ise vasi/velileri aracılığıyla başvuru yapacak. Bu konuda vasilik kararında hüküm bulunmalı veya vasilik makamı olan mahkemeden uygunluk yazısı alınmalı.

14- Eşimin vefatı nedeniyle emekli maaşı alıyorum. Emekli kategorisinde başvuru yapabilir miyim?

Yapabilirsiniz. Ancak emekli maaşı alan kız çocukları başvuru yapamaz.

15- Hiç bir kayıtlı gelirim yok, başvuru yapabilir mi?

TOKİ konutlarında geliri olma şartı yok, başvuru yapabilirsiniz.

16- Ticaretle ilgilenen biri ya da çiftçilerin geliri nasıl tespit edilir?

Ticari faaliyeti olan 1 yıl vergi levhasında görülen net karın 12’ye bölünmesi ile gelirini hesaplar. Bilanço ve işletme esasına göre defter tutanlar hariç, zirai faaliyette olanların ise beyan ettikleri gelir esas alınır.

17- Şehit ailesi ve gazi kategorisinde başvuru önceliği kime ait?

Şehit evli ise eşi, değilse anne veya babadan biri başvuru yapabilir. Şehidin eşi evlenmiş veya vefat etmiş ise şehidin yetim aylığı alan çocuğu olması durumunda çocuklar müşterek başvuru hakkına sahip. Şehit ailesi ve gazilerin TOKİ’den bir kez ev alma hakkı var. Bu kategoride, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden hak sahipliği onaylananlar başvuru yapabilecek.

18- Kuralar ne zaman çekilecek? Eğer kurada çıkmazsam, yatırdığım başvuru bedelini ne zaman alırım?

Kuralar 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlanacak. Kuradan sonra 5 iş günü içinde iade yapılacak. Başvurusu iptal edilenler ise kurayı beklemeden parasını iade alabilir.

19- Hak sahibi olduktan sonra peşinatı fazla ödemek ya da vadeyi kısaltma mümkün mü?

Peşinatı fazla ödeme ya da vadeyi kısaltmak mümkün. TOKİ her yıl borcunu erken ödeyenler için indirim kampanyası yapıyor. (Ortalama yüzde 20 indirim) Hak sahibi olanlar imkanları varsa borcunu erken kapatarak tapusunu hemen alabilir.

20- Kurada hak sahibi olursam taksitleri ödemeye hemen mi başlamam gerek? Taksitlerim her yıl ne kadar artar?

Hak sahibi olan kişinin ödemelerini yapması için TOKİ ile sözleşme imzalaması gerek. Kuradan hemen sonra değil, sözleşmeden sonra taksit ödemeleri başlar. Taksitler yılda 2 kere yapılan memur maaş zam oranına göre artar. Ancak bu üst sınır. Söz gelimi bu yıl memur zammı toplam yüzde 80 olsa da taksit artışı yüzde 25’te tutuldu.

21- En çok kaç ay vade imkanı sunuluyor?

Konutta 240 ay, arsa ve işyerinde 120 ay vade ile ödeme imkanı var.

22- Başvuruda bulunduğum proje işime çok uzak. Hak sahibi olunca evi kiraya verebilir miyim?

Sosyal konutta hak sahiplerinin evleri kiraya verme hakkı var.

23- TOKİ’nde aldığım ev ne zaman teslim edilir? Dilediğim zaman evimi satabilir miyim?

İlk etaptaki 250 bin konut 2 yılda tamamlanacak. Ancak borç bitmeden satış yapılması mümkün değil. Borcun kapanması durumunda isteyen satabilir.

24- Arsa kategorisinde başvuru yaptım. Hak sahibi olursam evimi istediğimde yaptırabilir miyim?

Arsa almaya hak kazananlar evlerini 2 yıl içinde yaptırmalı. Ancak devlet kaynaklı bir altyapı sorunu olursa ek süre verilecek.

25- Yalan beyanla başvuru yapanların ev sahibi olma şansı var mı?

Başvurular TOKİ tarafından inceleniyor, hatalı bilgi varsa iptal ediliyor. Ancak buna rağmen bir başvuru gözden kaçmış ve kurada ev çıkmış ise, daha sonradan tespiti halinde hak iptali yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda yaptığı açıklamada, fırsatçılık yapanların hem ödedikleri parayı hem de evini kaybedeceklerini söyledi.

FİYATLAR NASIL?

* Konut fiyatları 608 bin lira ile 950 bin lira arasında değişiyor. Aylık taksitler ise 2 bin 280 liradan başlıyor, 3 bin 562 liraya kadar çıkıyor.

* Müstakil arsada fiyatlar 192 bin 500 lira, taksitler 1.604 liradan, hisseli arsada ise fiyatlar 112 bin 500 liradan, taksitler 937 liradan başlıyor.

* İşyeri fiyatları 351 bin liradan, taksitler ise 2 bin 633 liradan başlıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

* Tüm kategorilerde TC vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak şart.

* Konutta kişinin kendisinin, eşinin ya da 18 yaşından küçük çocuğunun evi olmaması ve daha önce TOKİ’den ev almamış olmak gerekli. İstanbul’da hane gelirinin en fazla 18 bin TL, diğer illerde 16 bin TL olması lazım.

* Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekli.

* İşyerinde, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak gerekli. Başvuru sahibi, Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi gibi bilgileri gösterir belgelere sahip olmalı. Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkânı olmaması da şart.

* Arsa ve konutta başvuru bedeli 500 TL, işyerinde ise 2 bin TL olarak belirlendi.

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