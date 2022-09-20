Türkiye Gazetesi

TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ kura çekiliş tarihleri merak edilen konuların başında geliyor. TOKİ projelerine başvuru yapıp ev sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekimi hakkında sorgulama yapıyor. TOKİ kura çekimi ne zaman saat kaçta sorusunun cevabı araştırılıyor. Kura çekilişinin ardından peşinat ödemeleri başlayacak ve sonrasında da taksitler ödenecek. Başvuruda ev çıkmayan kişiler de parasını geri alabilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

TOKİ kura çekimi için henüz bir tarih verilmiş değil. Başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250’yi bulurken, başvurular Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Başvuru döneminin ardından kura tarihlerinin açıklanacağı tahmin ediliyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ YATAR MI?

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.

TOKİ TAKSİT ARTIŞI NE KADAR OLACAK?

TOKİ’nin kampanyasında 2+1 daire için 240 ay ödeme öngörülüyor. Belirlenen taksit tutarı ise 2 bin 280 lira. Önümüzdeki 20 yıl boyunca ortalama maaşlara yapılacak zammın yüzde 10 olacağı varsayıldığında, bu kampanyadan 2+1 daire alanlar toplamda 1 milyon 548 bin lira ödeyecek.

Aylık taksit ödemesinin her yıl yüzde 10 arttığı dikkate alınırsa, ikinci yıl taksit 2 bin 508 lira, üçüncü yıl 2 bin 758 lira, üçüncü yıl 3 bin 33 liraya çıkacak. Son taksit ödemesi ise 13.737 TL olacak.

BAŞVURULARDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek 'Konut Belirleme Kurası' ile belirlenecek.

250 bin konut projesinde hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, her iki eşin de başvuru yapması durumunda başvuruların tamamı geçersiz sayılacak.

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL. (İstanbul İli için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) Maaşında icra kesintisi olanların icra kesintisinden önceki geliri dikkate alınacak.

4 MİLYONA YAKIN BAŞVURU

Başvuru sayısı 3 milyon 935 bin 359'a çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız" dedi.

Projenin temelinin ekimde atılacağını söyleyen Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek" diye konuştu.