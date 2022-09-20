Türkiye Gazetesi

TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır? İptal edilince TOKİ başvuru parası geri yatar mı? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. 81 ilde 250 bin konutun inşa edileceği projeye dar gelirli vatandaşlar başvurabilecek. Şu ana kadar başvurularını tamamlayanlar ise iptalde bulunmak istiyor. TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır sorusunun cevabı haberimizde!

TOKİ BAŞVURU İPTALİ NASIL YAPILIR?

TOKİ başvurusunu iptal etmenize gerek bulunmuyor. TOKİ’de size kura çıksa bile sözleşmeyi imzalamamak başvurunun iptali için yeterli olabiliyor. Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin ise konut alma hakları iptal edilir.

İPTAL EDİLİNCE TOKİ BAŞVURU PARASI YANAR MI?

Haklarınız iptal edilir. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmemektedir.

KONUT SEÇİMİ YAPILIR MI?

Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Ancak başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.

Konut tipi, kat planları, blok ön görünümleri ve yerleşim planı, İdarenin internet sitesinde , duyurularla birlikte yayınlanmaktadır.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

TOKİ taksit artışı yıl yıl hesaplandı! TOKİ sosyal konut taksitleri 2-3-4-5 yıl sonra ne kadar olacak? TOKİ taksit artışında yaşanabilecek yüksek artış ihtimali başvuru yapanları düşündürürken, başvuru sayısı ise 4 milyonu geçti. TOKİ taksit artışı vatandaşları şimdiden endişelendirdi. Memur maaşına endeksli zam nedeniyle yüksek taksitler olabileceği iddia edilmişti. Ancak TOKİ’nin 10 yıllık ödeme planları incelendiğinde böyle bir durum söz konusu değil. İşte; TOKİ taksit artışı hakkında detaylı bilgiler!

TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 250 bin konut 2022 TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu mu? TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 250 bin konutun hak sahibini bulacağı TOKİ kura çekiliş tarihleri merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. 500 lira başvuru bedeli karşılığında başvuru yapılabiliyor. Başvurular tamamlandıktan sonra kura dönemi başlayacak. Peki; TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte; 81 ilde başvuru yapanları ilgilendiren soru…