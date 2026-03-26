AK Parti düğmeye bastı! İşsiz gençlere eğitim ve maaş formülü devrede
"Ne eğitimde ne istihdamda" olan 3,5 milyon genç için geri sayım başladı.
AK Parti'nin Meclis yolundaki yeni paketine göre, işe giren her gencin eğitim, 6 aylık maaş ve prim yükünü devlet sırtlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında açıkladığı, “Genç İstihdam Hamlesi” kapsamında 3 yılda 3 milyondan fazla genci istihdama kazandırmayı hedefleyen yasa çalışmasında son viraja girildi.
Üç yıl içinde 3 milyondan fazla gencin iş hayatına kazandırılmasını amaçlayan düzenleme, özellikle 18-25 yaş grubunun doğrudan istihdama dahil edilmesini hedefliyor.
3,5 MİLYON KİŞİ NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA
NTV'nin haberine göre, yeni düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR bürokratlarıyla milletvekilleri arasında toplantı yapıldı.
Teklifin özünde, eğitimde ve istihdamda yer alamayan gençler bulunuyor. Yaklaşık 3,5 milyon kişiyi kapsayan bu grubun önemli bölümünün üretim sürecine dahil edilmesi planlanıyor.
ÖNCE EĞİTİM SONRA İSTİHDAM
İlk etapta 3 yıl içinde yaklaşık 3 buçuk milyon gencin iş hayatına kazandırılması hedeflenirken sistem "Eğitim ve istihdam" modeli üzerine kurulacak.
Buna göre gençler önce becerilerine uygun eğitim programlarına alınacak, ardından iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilecek.
Özellikle yazılım, veri analizi ve dijital pazarlama gibi yeni nesil mesleklere ağırlık verilecek.
ÜCRET VE PRİM DESTEĞİ
Teklifle 18-25 yaş arası gençlerin işe alımlarında İşsizlik Fonu'ndan karşılanmak üzere ücret ve prim desteği sağlanacak.
Destek süresi, her sigortalı için asgari ücrete kadar ücret desteği ve asgari ücret üzerinden hesaplanan prim desteğinin tamamının karşılanması durumunda 6 aya kadar olacak. Böylece 6 aylık süreçte 168 bin 450 lira ödeme yapılacak.