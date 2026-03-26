AK Parti'nin Meclis yolundaki yeni paketine göre, işe giren her gencin eğitim, 6 aylık maaş ve prim yükünü devlet sırtlanacak.

"Ne eğitimde ne istihdamda " olan 3,5 milyon genç için geri sayım başladı.

3,5 MİLYON KİŞİ NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA

NTV'nin haberine göre, yeni düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR bürokratlarıyla milletvekilleri arasında toplantı yapıldı.

Teklifin özünde, eğitimde ve istihdamda yer alamayan gençler bulunuyor. Yaklaşık 3,5 milyon kişiyi kapsayan bu grubun önemli bölümünün üretim sürecine dahil edilmesi planlanıyor.