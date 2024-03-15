Akan trafikte yol verme kavgası! Önce boğazını sıktı, sonra yumruk attı

İstanbul Ataşehir'de, akan trafikte iki sürücü arasında 'yol verme anlaşmazlığı' nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri diğerinin boğazını sıktı, yumruklar havada uçuştu, o anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı.

Olay, İstanbul'un Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, bir ticari taksi ile bir hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme konusunda anlaşmazlık çıktı.

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, sürücüler araçlarından inerek birbirlerine girdi. Sürücülerden biri diğerinin boğazını sıktı, daha sonra yumruklar havada uçuştu.

Kavgayı gören yakındaki bir yakıt istasyonu görevlileri ve yoldan geçen diğer sürücüler taraflara müdahale etti. Her iki taraf da daha sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

İki sürücü arasındaki kavga ise başka bir aracın kamerasına anbean yansıdı.