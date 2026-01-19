Ankara’da mahkeme, bir miras davasında emsal bir karara imza attı. Babasının ölümü sonrasında kardeşlerinin 1 milyar liralık mirası almak için kendisine kurduğu ‘oyunu’ mahkemede ortaya çıkaran Medine Akdemir, taşınmazların 1/3 hissesini aldı. İşte akılalmaz oyunun detayları…

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde tanınan iş adamı Zeki Taşdemir, 2020 yılında vefat etti. Taşdemir’in ölümünün ardından görülen miras davasında mahkeme emsal bir karara imza attı. Taşdemir’in kızı Medine Akdemir, kardeşlerinin kendisine kurduğu 1 milyar liralık miras tuzağını ortaya çıkardı.

Ankara'da 1 milyar liralık miras oyunu! 5 yıl sonra emsal karar çıktı

HEPSİ EL DEĞİŞTİRMİŞ

Sabah’ta yer alan habere göre, babasının ölümü sonrasında kendisine hiç mal bırakılmadığını öğrenen Medine Akdemir, babasına ait çok sayıda taşınmazın ve akaryakıt istasyonunun el değiştirdiğini, erkek kardeşlerine geçtiğini öğrendi.

Zeki Taşdemir ve kızı Medine Akdemir

TAPULAR KARDEŞLERİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Durumdan şüphelenen Akdemir, kendisinden mal varlığı kaçırıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Tapu kayıtları ve bilirkişi raporlarında; Zeki Taşdemir'in ölmeden önce, mal varlığını önce üçüncü şahıslara devrettiği, bu kişilerin de malları Taşdemir’in oğullarına devrettiği ortaya çıktı.

Medine Akdemir'in dava açtığı kardeşleri

‘AKRABA EVLİLİĞİ’ PLANI

Taşdemir’in oğulları ‘mal kaçırma’ iddialarını reddederek, taşınmazların kendi emekleri ile elde edildiğini söyledi. Medine Akdemir'in oğlu Turan Akdemir ise dedesinin mal varlığını paylaşmamak için çocuklarını akraba evliği yaptırdığını açıkladı.

1 MİLYAR LİRALIK MİRAS

Kahramankazan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davada emsal bir karara imza attı. Mahkeme toplam değeri 1 milyar lirayı bulan bu işlemlerin, " kız evladı mirastan mahrum bırakma amaçlı bir oyun” olduğu hükmünü verdi.

TAŞINMAZLARIN 1/3 HİSSESİNİ ALDI

Davalılar adına olan tapu kayıtları iptal edilirken, taşınmazların 1/3 hissesi Medine Akdemir adına tescil edildi. Kararda ise tarafların Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık kaldı.

