Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli semtinde, TUSAŞ'a ait R44 tipi bir eğitim helikopteri düştü. Bölgeye çok sayıda yardım ekibi sevk edildi. 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki Temelli semtinde bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Düşen hava aracının R44 tipi bir eğitim helikopteri olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 2 kişinin yaralandığı öğrenilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay yerinden ilk görüntü

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: HELİKOPTER TUSAŞ'A AİT

Ankara Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 10.02’de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ’a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır."

Valilik, kazanın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak olay yerinin emniyet altına alındığını kaydetti. Kazanın nedenine ilişkin inceleme ve araştırma çalışmalarının ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, kamuoyu gelişmeler hakkında bilgilendirileceği ifade edildi.

Olay yerinden görüntüler:

Ankara Sincan'da TUSAŞ'a ait eğitim helikopteri düştü!

Ankara Sincan'da TUSAŞ'a ait eğitim helikopteri düştü!

Ankara Sincan'da TUSAŞ'a ait eğitim helikopteri düştü!

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