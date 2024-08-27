Ankara'ya Pentagon'dan büyük karargâh! Savunmanın yeni kalesinde sona yaklaşılıyor

2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılan Ay Yıldız Müşterek Karargâh Projesi'nde sona yaklaşılıyor. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) daha büyük olması beklenen karargah ile komuta kademesi aynı kampüste toplanacak.

Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuvvetlerini bir araya toplayacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargâh Projesi'nde adım adım sona yaklaşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında temelini attığı karargah, Ankara Etimesgut'ta 12,6 milyon metrekarelik arazi üzerine konumlandırıldı.

890 BİN METREKARELİK KAPALI ALAN

Projede 890 bin metrekarelik kapalı alan bulunurken, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri aynı kampüste toplanacak. Öte yandan Erdoğan'ın "Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı meydana getirmiş olacağız" ifadesiyle tüm dünyaya duyurduğu karargâh, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) büyük olacak.

2024'TE 13 BİN FİDAN DİKİLECEK

Sabah'ın haberine göre; karargâhtaki yeşil alanların oluşturulması için Milli Savunma Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı. Bu kapsamda iklim değişikliğiyle mücadele, arazi bozulumunun engellenmesi, yeni karbon yutak alanı oluşturma, çölleşme ve erozyonun önüne geçilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar belirlendi.

Buna göre, 2024-2028 yıllarına yayılacak şekilde ağaçlandırma yoluyla yeni karbon yutak alanlarının oluşturulması hedefiyle "Erozyonla Mücadele, İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Yeni Karbon Yutak Alan Oluşturma Projesi'' 1. Etap çalışmalarına başlanıldı.

Bu kapsamda yalnızca 2024'te yerleşke içerisinde; ağaçlandırmaya uygun yaklaşık 20 hektarlık alanda 13 bin fidan dikilecek. Devam eden yıllarda da yapılacak çalışmalarla fosil yakıtlardan kaynaklı sera gazlarıyla, bunları yutan yeşil alanların birbirine eşitlenmesi anlamına gelen net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğine karşı dirençli bir kampüs oluşturulacak.

ABD BASININDA GÜNDEM OLMUŞTU

Ay Yıldız Projesi, ABD merkezli yayın organları başta olmak üzere uluslararası pek çok yayın kuruluşunda gündemin ilk sıralarında yer almıştı.

ABD merkezli haber sitesi Business Insider haberinde, "Türkiye'nin Ay Yıldız askeri kompleksi, Pentagon'dan daha büyük olacak" ifadelerine yer verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından alıntılar yaparak "Ay Yıldız, Erdoğan'ın Türkiye'nin askeri gücünü artırma misyonunun sonuncusu" diye yazmıştı.