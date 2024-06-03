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Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin içinde bırakılan 4 yaşındaki çocuk, nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde müteahhit Baba Mehmet G.(47), 4 yaşındaki oğlu Ali Furkan'ı da alıp aracıyla yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti. Çocuk araçta oturacağını söyleyip şantiye alanına gitmedi.

GELDİĞİNDE ÖLÜSÜNÜ BULDU

Bir süre şantiyedeki incelemenin ardından aracın kapısını açan baba, çocuğunu hareketsiz buldu. Baba hareketsiz yatan çocuğu bir türlü uyandıramadı. Çocuk özel araçla özel bir hastanenin acil servisine getirildi. Solunumu olmayan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü öğrenen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.


Bursa'da bugün hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıktığı, araç içindeki sıcaklığın ise 50 dereceyi geçtiği kaydedildi. Öte yandan uzmanlar, çocukların otomobil içinde camlar kapalı halde bırakılmaması gerektiğine dikkat çektiler.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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