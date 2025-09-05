Avrupa'nın kalbine unutulmaz yolculuk! Uraloğlu İstanbul-Paris tren seferinin detaylarını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Ulusal Demiryolu şirketi MAV'ın Paris-İstanbul arasındaki tren seferlerine ilişkin değerlendirme yaptı.

5 SEFER DAHA YAPILACAK

2025 yılında Paris-İstanbul güzergahında Eylül ayında üç, Ekim ve Kasım aylarında ise birer tren seferi planladığını söyleyen Uraloğlu, "Mayıs ayında düzenlenen ilk iki seferin başarıyla tamamlanmasının ardından, Eylül ayının ilk özel treni ülkemize Balkan Explorer 2 adıyla dün gece Kapıkule'den giriş yaptı" dedi.

YARIN HALKALI'DAN HAREKET EDECEK

Diğer detayları aktaran Bakan, şunları söyledi: "Ülkemizden 'İstanbul-Paris 2' sefer adıyla yola çıkacak olan tren, yarın saat 10.25'te Halkalı'dan hareket edecek. Tren, Kapıkule'den çıkış yaparak Paris istikametindeki uluslararası yolculuğuna devam edecek. Avrupa'nın kalbine konforlu ve nostaljik bir seyahat fırsatı tanıyan 14 vagonlu tren, 52 yolcuya unutulmaz bir deneyim sunacak.

PLANLANAN SEFERLERİN DETAYLARI

14 Eylül'de 'Constellation' adlı tren Kapıkule'den giriş yapacak, 15 Eylül sabahı ise Halkalı'dan ayrılacak. 17 Eylül'de Türkiye'ye ulaşacak olan 'Paris-İstanbul 2' treni, 18 Eylül'de 'Latitudes 1' adıyla dönüş seferine çıkacak. Ekim ayındaki sefer, 20 Ekim gecesi 'Latitudes 2' ismiyle Kapıkule'den Türkiye'ye girecek ve 21 Ekim akşamı 'Marmara' adıyla ülkemizden ayrılacak. Yılın son özel treni ise 1 Kasım gecesi 'Balkan Explorer 3' adıyla Türkiye'ye ulaşacak, 3 Kasım'da 'Chastels of Transilvania' ismiyle rotasına devam edecek."