Aydın’da başıboş köpek dehşeti! Talihsiz adam felç kalabilir!

Sürüler halinde dolaşan ve şehrin her yerinde görülen başıboş sokak köpekleri Nazilli’de saldırdıkları yaşlı bir şahsı hastanelik etti.

Başıboş saldırgan köpekler dehşet saçmaya devam ediyor. Binlerce kişinin ölümüne binlerce kişinin de yaralanıp sakatlanmasına sebep olan başıboş köpek sorunu her geçen gün daha da artıyor. Aydın'ın Nazilli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Halil Özsağolu, ağır yaralandı.

Saldırı esnasında yere düşüp kafasını taşa çarpan talihsiz adam, apar topar hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddi olduğu gözlenen Özsağolu yoğun bakıma kaldırıldı.

KÖPEKLERİ SİTE SAKİNLERİ BESLİYOR

Yaşlı şahsa saldıran köpeklerin, bölgedeki bir site tarafından sahiplenildiği iddia edildi.

BEYNİNDE HASAR OLUŞTU

Köpeklerin saldırısı esnasında bisikletinden düşerek başını taşa çarpması sonucu kafatası çatlayan ve beyinde hasar oluşan Halil Özsağolu’nun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

ÇARE İSTENİYOR

Saldırgan olanların uyutulması yönünde sunulan önerisine duyar kasan sözde hayvanseverlerin timsah gözyaşları, insanların canına mal oluyor. Ancak, Özsağolu’nun yakınları da dahil bu korkuyu yaşayanlar bir an önce sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istiyor.