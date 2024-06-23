Aydın'da ormanda mangal yakanlar kaçamadı! Cezalar 100 bin lirayı geçti

Aydın'da izinsiz olarak girilmeyecek alanlara girdiği ve mangal yaktığı tespit edilen kişilere orman yangınlarını önleme tedbiri kapsamında ceza uygulanıyor. Bir hafta içinde yakalanan 52 kişiye toplamda 106 bin 704 lira ceza kesildi.

Orman yangınları önlemek için Aydın'da sıkı tedbirler uygulanıyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak mangalcılara göz açtırmıyor.

Aydın Valiliğinin 2024/1 Sayılı Genelgesi kapsamında; Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen faaliyetlerde Çine, Efeler, Koçarlı ve Sultanhisar ilçelerinde mangal yakma, anız yakma, ot temizliği amacıyla ateş yakma ve girilmesi yasak olan ormanlara girme vb. sebeplerle orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan karara aykırı hareket edenlere kişi başı 2 bin 052 TL ceza kesileceği ilan edildi.

İlgili Haberler Sabah kontrol altına alınan Bursa orman yangını rüzgar sebebiyle yeniden başladı

KAÇAK MANGALCILAR CEZADAN KURTULAMADI

Ekiplerin yaptığı denetimlerde bayram tatilinde yasaklı bölgelerde mangal yakan 21 şahsa kişi başı 2 bin 052 TL olmak üzere toplam 43 bin 092 TL idari para cezası kesildi.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hafta sonu ormanlık alanlarda denetim ve kontrol çalışması gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre çalışma kapsamında ekipler, Efeler ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde izinsiz olarak girilmeyecek alanda mangal yakan 31 şahsa orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan kararlara aykırı hareket etmeleri sebebiyle kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 63 bin 612 TL idari para cezası kesildi.

Böylece Aydın'da 9 günlük bayram tatili boyunca 52 kişiye 106 bin 704 lira ceza kesildi.

Jandarma ekiplerince orman yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerine aralıksız devam edileceği öğrenildi.