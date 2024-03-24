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Bağcılar’da seçim ofisi önünde, havaya ateş açan 3 şüpheli gözaltında

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bağcılar’da seçim ofisi önünde, havaya ateş açan 3 şüpheli gözaltında

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bağcılar’da farklı günlerde, aynı sokaktaki muhtarlık seçim ofisi önünde silahla havaya ateş açan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bağcılar’da polis ekipleri motosikletli bazı şüphelilerin, 14 ve 18 Mart tarihlerinde Yavuz Selim Mahallesi 1063. Sokak’ta bulunan muhtarlık seçim ofisi önünde silahla havaya ateş açıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden, plakasız motosikletle muhtarlık seçim ofisinin olduğu bölgeye gelen bazı şüphelilerin silahla havaya ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Çalışmalarda, olay yerinde 4 adet boş kovan da bulan ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olayla ilişkili olduğu belirlenen Abdullah M. (27), M.B. (21) ve İ.C.E (17) Bağcılar’da lüks bir aracın içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın aydınlatılmasına yönelik devam eden çalışmalarda, Şüpheli Abdullah M.'nin, husumetlisinin muhtar adayının seçim ofisinin yanındaki bir kahvehanede vakit geçirdiğini öğrenmesi üzerine bu kişiyi korkutmak amacıyla hareket ettiği belirlendi. Şüpheli Abdullah M.’nin bu amaçla cezaevinde bulunan İ. A.’ya (20) ulaştığı, İ.A.’nın da M.B ile İ.C.E.’yi azmettirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.           

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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