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Bağcılar'da yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bayıltan şüpheli yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bağcılar'daki yol verme tartışmasında bir kişiyi darbederek bayıltan şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Demirkapı Mahallesi'nde trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüşmüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı 24" başlıklı duyurusunda, bir kişiyi darbeden şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bağcılar'da yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bayıltan şüpheli yakalandı - 1. Resim

OLAY YERİNDE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Olay, 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar'da meydana geldi. Demirkapı Mahallesi'nde aracıyla seyreden O.K. (35), trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı başka bir sürücü tarafından darbedildi. Kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçiren sürücüye çevredekiler müdahale etti. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kullandığı aracın plaka bilgilerinden kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli E.C'yi (29) tespit etti.

Bağcılar'da yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bayıltan şüpheli yakalandı - 2. Resim

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bağcılar'da yol verme nedeniyle trafikte tartıştığı sürücüyü darbettiği iddia edilen saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından incelenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Olayın 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar'da meydana geldiği, saldırıya uğrayan şahsın O.K.; şüpheli şahsın ise E.C. olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs E.C. hakkında daha önce de çeşitli suçlarından işlem yapıldığı belirlenmiştir. Şahıs, Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir. Halkımızın huzurunu bozanları, Trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, Düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yolları kapatanları, Masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz. Bunları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

Bağcılar'da yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bayıltan şüpheli yakalandı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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