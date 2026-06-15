Tunceli'de Munzur Vadisi'nde piknik yapan grup, yanlarına yaklaşan ayıyı görünce alandan uzaklaştı. O anları kaydeden şahıslar, ayının masadaki yiyecekleri yiyerek karnını doyurmasıyla şoke oldu.

Tunceli zengin doğası ve başta ayı popülasyonu olmak üzere yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Bu çerçevede Munzur Vadisi'nde piknik yapan bir grubun bulunduğu alana bir ayı yaklaştı.

KARNINI DOYURUP UZAKLAŞTI

Ayının alana yaklaşması üzerine güvenlik amacıyla grup, bölgeden uzaklaştı. Piknik masasının yanına gelen ayı, masadaki yiyecekleri yedi. Bir süre bölgede dolaşan ayı daha sonra gözden kayboldu.

Piknikçileri ayı şoku! Karnını doyurup gitti

Yaşanan ilginç anlar Dilan Cömert tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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