İhlas Haber Ajansı
Piknikçilere ayı şoku! Karnını doyurup gitti
Tunceli'de Munzur Vadisi'nde piknik yapan grup, yanlarına yaklaşan ayıyı görünce alandan uzaklaştı. O anları kaydeden şahıslar, ayının masadaki yiyecekleri yiyerek karnını doyurmasıyla şoke oldu.
Özetle DinlePiknikçilere ayı şoku! Karnını doyurup gitti
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Yaşam az önce
Tunceli Munzur Vadisi'nde piknik yapan bir grubun bulunduğu alana yaklaşan bir ayı, güvenlik amacıyla gruptakilerin bölgeden uzaklaşmasının ardından piknik masasına gelerek yiyecekleri yedi.
- Tunceli'nin ayı popülasyonu başta olmak üzere yaban hayatı ile dikkat çektiği belirtildi.
- Munzur Vadisi'nde piknik yapan bir grubun bulunduğu alana bir ayı yaklaştı.
- Ayının yaklaşması üzerine grup, güvenlik amacıyla alandan uzaklaştı.
- Ayı, piknik masasının yanına gelerek masadaki yiyecekleri yedi.
- Bir süre bölgede dolaşan ayı daha sonra gözden kayboldu.
- Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
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Tunceli zengin doğası ve başta ayı popülasyonu olmak üzere yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Bu çerçevede Munzur Vadisi'nde piknik yapan bir grubun bulunduğu alana bir ayı yaklaştı.
KARNINI DOYURUP UZAKLAŞTI
Ayının alana yaklaşması üzerine güvenlik amacıyla grup, bölgeden uzaklaştı. Piknik masasının yanına gelen ayı, masadaki yiyecekleri yedi. Bir süre bölgede dolaşan ayı daha sonra gözden kayboldu.
Yaşanan ilginç anlar Dilan Cömert tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
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