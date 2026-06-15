Aydın'ın Efeler ilçesinde torunu ile birlikte yaşayan yaşlı kadın evde ölü olarak bulundu. Kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle 218 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katından acı bir haber geldi.

Edinilen bilgiye göre, torunu ile birlikte yaşayan 93 yaşındaki Hayriye Tekeli isimli yaşlı kadın yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVİNDE CAN VERDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tekeli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Tekeli'nin ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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