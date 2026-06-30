MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak ziyaretinde Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ve Iraklı üst düzey yetkililerle görüştü. Görüşmelerde Türkiye-Irak güvenlik ve istihbarat iş birliğinin güçlendirilmesi, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak temasları kapsamında başkent Bağdat'ta üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Cumhurbaşkanlığı binasında MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile Irak arasındaki güvenlik ve istihbarat alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Irak Cumhurbaşkanı Amedi, krizlerin çözümünde diyalog ve karşılıklı anlayışın önemine vurgu yaparak, sınır aşan tehditlere karşı ortak güvenliğin korunması ve bölgede istikrarın sağlanması için iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ise Türkiye'nin Irak ile her alanda koordinasyon ve iş birliğini sürdürme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Kalın, iki ülkenin ilgili kurumları arasındaki çalışma mekanizmalarının daha da geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE VE BİLGİ PAYLAŞIMI GÖRÜŞÜLDÜ

Kalın'ın Bağdat'taki temasları kapsamında Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile de bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, bölge güvenliğini tehdit eden terörle mücadele dosyalarının takibi ile istihbarat ve bilgi paylaşımının geliştirilmesine ilişkin konuların değerlendirildiği aktarıldı.

MİT Başkanı Kalın ayrıca Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Basim el-Bedri ile de bir araya geldi.

KALIN'IN TEMASLARI SÜRÜYOR

İbrahim Kalın, Bağdat ziyaretinde Takaddüm Partisi Genel Başkanı Muhammed Halbusi ile de görüştü.

Görüşmede, Irak-Türkiye ilişkilerinin özellikle güvenlik alanında geliştirilmesi, bölgesel gelişmeler ve Irak hükümetinin yurt dışında bulunan firarilerin takibine yönelik çalışmaları ele alındı.

MİT Başkanı Kalın'ın Irak'taki temaslarının yarın da devam edeceği bildirildi.

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