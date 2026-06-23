MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Libya’da gerçekleştirdiği kritik Bingazi temasının perde arkası aralandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Orgeneral Saddam Hafter ile yapılan görüşmede Libya’nın geleceğine yönelik hayati kararlar alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın Bingazi kentinde Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile bir araya geldi.

Bingazi'de kritik görüşme! MİT Başkanı İbrahim Kalın Hafter ile ne konuştu?

MASADAKİ ANA GÜNDEM: TEK OTORİTE ALTINDA BİRLEŞME VE KALICI BARIŞ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kalın ve Hafter arasında gerçekleştirilen kritik görüşmede Libya’nın geleceğini şekillendirecek hayati başlıklar masaya yatırıldı.

Görüşmede öne çıkan en önemli hususlar şunlar oldu:

Libya’nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin yanı sıra, askeri güçlerin de tek bir merkezi otorite ve çatı altında birleşmesine yönelik formüller ele alındı.

Ülkede uzun süredir sağlanan istikrar ve barış ortamının kesintisiz şekilde devam etmesi için atılması gereken adımlar değerlendirildi.

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Görüşmenin bir diğer önemli ayağını ise Ankara ile Libya arasındaki ikili ilişkilerin geleceği oluşturdu. Doğu Akdeniz'deki dengeleri de doğrudan etkileyen işbirliği süreci kapsamında; askeri, ekonomik ve ticari alanlarda ortaklığın güçlendirilmesi, mevcut projelerin genişletilerek derinleştirilmesi yönünde fikir birliğine varıldı.

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