Sefo, "Yerinde Dur" şarkısında yer alan ve dinleyicilerin büyük ilgi gösterdiği "Vay vay vay Demet ablam hoş geldin" sözünün hikayesini anlattı. Ünlü rapçi, Demet Akalın'ın bu bölüme ilk başta karşı çıktığını ancak daha sonra kendisine güvenerek kabul ettiğini açıkladı.

Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Sefo ile pop müziğin güçlü seslerinden Demet Akalın'ın birlikte seslendirdiği "Yerinde Dur" şarkısının dikkat çeken bölümüyle ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Şarkıda yer alan "Vay vay vay Demet ablam hoş geldin" sözünün stüdyo sürecinde ikili arasında eğlenceli bir diyaloğa neden olduğu öğrenildi.

"DEĞİŞTİR BUNU, OLMAMIŞ" DEDİ

Sefo, şarkının hazırlık sürecinde yaşananları anlatarak, Demet Akalın'ın ilk duyduğunda söz konusu bölümü beğenmediğini söyledi. Ünlü rapçi, Akalın'ın kendisine "Ne o Demet abla, Memet abla öyle? Değiştir bunu. Olmamış" şeklinde tepki verdiğini aktardı.

Sefo ise Akalın'ı ikna etmek için bu bölüme güvendiğini belirterek, "Abla güven bana, patlayacak, yıkılacak. Böyle kabul edersen 2025 yazını kapatırız" dediğini ifade etti.

SEFO'YA GÜVENDİ, GERİ ADIM ATTI

Sefo'nun ısrarı üzerine kararını değiştiren Demet Akalın, şarkının büyük ilgi görmesiyle rapçinin öngörüsünün doğru çıktığını kabul etti.

Akalın, süreçle ilgili yaptığı açıklamada, "Aynen öyle oldu. Ben de 'İyi tamam, bir bildiği vardır' dedim. Bütünüyle teslim oldum ona" ifadelerini kullandı.

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