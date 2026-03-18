Türkiye Gazetesi
Bakan Fidan, Suudi Arabistan'a gidiyor!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmelerin ele alınması amacıyla Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde bugün Riyad’da düzenlenecek toplantıya katılacak.
Kaydet
Gündem 11 dk önce
0:00 0:00
1x
ABD-İsrail ve İran savaşı nedeniyle Orta Doğu deyim yerindeyse yangın yerine dönmüş durumda.
Tüm dünyanın gelişmeleri yakından takip ettiği kritik dönemde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmelerin ele alınması amacıyla Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya katılacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sayın Bakanımız, bölgedeki son gelişmelerin ele alınması amacıyla Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde 18 Mart 2026 tarihinde Riyad’da düzenlenecek toplantıya katılacaktır."
Bizi Takip Edin
YORUMLAR