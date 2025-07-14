Bakan Tunç, Erdoğan'ın 30 Ağustos konuşmasını hatırlattı: Terörsüz Türkiye sürecini istemeyenler vardı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye sürecinin adım adım planlandığını ve kolay bir süreç olmadığını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos konuşmasına dikkat çekti. Bakan Tunç "Cumhurbaşkanımızın 30 Ağustos konuşması milat oldu. Bu süreci istemeyenlerde vardı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Tunç önümüzdeki günlerde atama müjdesini açıklayacaklarını dile getirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalara yer verdi. Bakan Tunç, terörsüz Türkiye sürecinin kolay inşa edilmediğinin altını çizerek "Cumhurbaşkanımızın 30 Ağustos konuşması milat oldu. Bu süreci istemeyenlerde vardı" dedi.

Tunç, "15 Temmuz'da Türk milleti demokrasi dersi verdi. Meclis'te bombalanan yerler adeta bir savaşı andırıyordu. Yaralanan milletvekillerimiz de oldu. Özel harekata bomba atıldı 43 şehidimiz oldu" sözlerini kullanarak terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasında söz konusu mücadelenin katkısına dikkat çekti.

DÜNYA FETÖ KONUSUNDA ÇİFTE STANDART UYGULUYOR

Hain darbe girişiminin sorumlusu olan FETÖ ile mücadeleye vurgu yapan Bakan Tunç "Milletimiz canı pahasına müdahale etti. O geceki kahramanlık milletin zaferi ile sonuçlandı. Yargıda FETÖ temizliği hızlı oldu. Türkiye 15 Temmuz'da demokrasi mücadelesi verirken dünya FETÖ konusunda çifte standart uyguluyor" diye konuştu.

CHP'YE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI TEPKİSİ

CHP yönetiminin belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında suçüstü görüntüleri bile inkar ettiğinin altını çizen Bakan Tunç "Belediyelere yönelik soruşturmalarda İBB Başkanı ve ilçe belediye başkanları ile gibi itirafçıların çoğu kendi arkadaşları. Suçüstü görüntülere inanmıyorlar. Yargı bağımsız ve tarafsız şekilde devrede" açıklamasında bulundu.

CHP YANLIŞ YOLDA!

Özgür Özel yönetimindeki CHP'nin soruşturma sürecinde yanlış yol izlediğini ve yargılamaların sonucunun beklenilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Yılmaz Tunç "Yargı yolsuzluk yapanın partisine bakmaz. CHP yönetimi yanlış bir yol izliyor. CHP liderinin soruşturma sonucunu beklemesi lazım. Yargı mensuplarını tehdit ederek bir yere varamazsınız. Kimseyi peşinen suçlu ilan etmiyoruz. Yargı karar verinceye kadar herkes suçsuzdur ama siz soruşturmalara yönelik bir kara propaganda yaparsanız kendinize de zarar verirsiniz. Savunma yapılacak yer meydanlar değil mahkemelerdir. AK Partili belediyeler 30 davaya muhatap oldu" sözlerine yer verdi.

ADALET BAKANLIĞI İÇİN ATAMA MÜJDESİ!

Bakan Tunç "200 bine yakın kadromuz var. Çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki birkaç günde ne kadar ihtiyacımız varsa müjdeler verilecek" dedi.