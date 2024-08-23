Bakan Uraloğlu'ndan Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattının bitiş tarihi hakkında önemli mesaj
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi Düver Şantiyesi'ni ziyaret etti. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Projemizi inşallah 2028'in ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri programı kapsamında Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesi şantiyesine ziyarette bulundu.
Çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Uraloğlu, önemli açıklamalarda bulundu.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattı için 3 istasyon planlandığını söyledi.
Açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Projemizi inşallah 2028'in ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz. Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin uzunluğu 142 kilometre. Saatte 250 kilometre hız yapabilen bir tren hattı inşa ediyoruz. 3 istasyon tasarladık." şeklinde konuştu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi