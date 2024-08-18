Bakanlıktan yangından etkilenenlere psikososyal destek verildi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir, Aydın ve Muğla'daki yangınlara ilişkin, “Bakanlık olarak, üç ilimizde de ekiplerimiz yangından etkilenen 441 vatandaşımız için gereken psikososyal desteği sağladı. Diğer yandan İzmir'de yangına yakın olan yerlerde Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızda da gerekli tedbirleri hızlıca aldık” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere Karaman'a geldi.

İlk olarak Karaman Valiliğini ziyaret eden Bakan Göktaş, daha sonra Piri Reis Kültür Merkezi'nde, AK Parti Karaman İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Konuşmasına İzmir, Aydın ve Muğla'daki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yangınların ilk anından itibaren tüm bakanlıkların, ilgili kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının seferber olduğunu vurgulayarak, “Bakanlık olarak, üç ilimizde de ekiplerimiz yangından etkilenen 441 vatandaşımız için gereken psikososyal desteği sağladı. Diğer yandan İzmir'de yangına yakın olan yerlerde Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızda da gerekli tedbirleri hızlıca aldık. Yaşanılan bu felaket hepimizi derinden üzdü. Devletimiz, tüm kurumlarıyla alanda gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bu elim olayın üstesinden gelmek için her daim vatandaşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.