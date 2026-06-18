Zonguldak'ta evinin icra yoluyla satışa çıkarıldığını öğrenen bir kişi, bankaya giderek silahla yere ateş açtı. Olay sonrası banka tahliye edilirken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Soğuksu semtinde bulunan bir kamu bankası şubesinde yaşanan silahlı olay paniğe neden oldu. İddiaya göre, evinin icra yoluyla satışa çıkarıldığını öğrenen B.H., duruma tepki göstermek amacıyla bankaya gitti.

Bankanın ticari müşteriler bölümüne çıkan şahıs, yanında bulunan silahla yere bir el ateş etti. Silah sesinin duyulmasının ardından banka çalışanları ve işlem yapmak için içeride bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Bazı kişiler kendilerini dışarı atarken, olay kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Bankada panik anları! Bir anda silahını çekip ateş etti

ŞUBE TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, banka çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, şube tedbir amacıyla boşaltıldı.

Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. İlk incelemelerin ardından şahıs, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bankada kısa süreli panik meydana geldi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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