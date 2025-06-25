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Belediyenin borcu on milyonları aştı! Maaş yok, tazminat yok, başkan göbek atıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde belediye çalışanları 100 günü aşkın süredir maaş alamıyor. İşten çıkarmalar, ödenmeyen tazminatlar ve yeni personel alımları krizi derinleştirirken, Belediye Başkanı Mustafa Candal’ın ‘Erik Dalı’ eşliğinde göbek atması tepkilere yol açtı. Belediyenin tazminat yükü ise on milyonlarca lirayı buldu.

Samsun’un Tekkeköy ilçesi, yerel seçimlerin ardından belediyedeki maaş ve tazminat krizleriyle sarsılıyor. Tekkeköy Belediyesi’nde işçi ve memurlar 100 günü aşkın süredir maaş alamazken, işten çıkarılan 167 çalışanın tazminat ödemeleri de yapılmadı.

İşçiler yalnızca Ramazan Bayramı öncesinde 15 bin TL'lik sınırlı bir ödeme alabildi. En son mart ayında maaş ödemesi yapılan belediyede, çalışanlar dört aya yakın süredir gelir elde edemiyor. Buna rağmen belediyeye yeni işçi alımlarının yapılması kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Belediye Başkanı Mustafa Candal’ın bu krize bulduğu iddia edilen çözüm ise belediyeye ait arazileri satışa çıkarmak. 

Belediyenin borcu on milyonları aştı! Maaş yok, tazminat yok, başkan göbek atıyor - 1. Resim

TAZMİNAT YÜKÜ ON MİLYONLARI BULUYOR

Ancak satış süreci devam eden arazilerden biri, işten çıkarılan 167 işçinin tazminatlarının ödenmesi için temlikli durumda. Bu durum, hem süreci hem de ödeme ihtimalini daha da karmaşık hale getiriyor.

İşten çıkarılan çalışanlar haklı fesih hakkını kullanarak dava süreçlerini başlatırken, CİMER’e çok sayıda şikayet ulaştığı öğrenildi. Tekkeköy Belediyesi’nin tazminat yükü on milyonlarca lirayı buluyor.

Her bir işçinin kıdemine göre ödenmesi gereken tutarlar 150 bin TL’den başlayıp milyonlara ulaşırken, işe iade davaları, avukatlık ücretleri, arabuluculuk ve dava masrafları da borç kalemlerine eklendi.

KENT LOKANTASI ESNAFA RAKİP OLDU

Belediyenin şehir merkezinde açtığı “kent lokantası” da ayrı bir tartışma konusu oldu. 100 TL’ye yemek sunan belediye lokantası, ilçe esnafının tepkisini çekti.

Türkiye’de belediyelere ait sosyal tesisler genellikle esnafla rekabet etmeyecek şekilde konumlandırılırken, Tekkeköy’de bu sınırın aşıldığı iddia ediliyor.

Bütün bu krizlerin ortasında, Belediye Başkanı Mustafa Candal’ın “Erik Dalı” eşliğinde göbek attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Görüntüler, hem belediye personeli hem de ilçe halkı tarafından tepkiyle karşılandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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