CHP'li kadın kolları başkanı eşini bıçakladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Burcu B.'nin eşi Ergin Ç. ile tartışmasında kan döküldü.

ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLANDI

İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burcu B.’nin eline aldığı bıçağı savurduğu, bu sırada eşi Ergin Ç.’nin vücudunda yüzeysel kesikler oluştuğu öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ergin Ç.’nin yaralarının hafif olduğu ve ayakta tedavi edildiği belirtildi. Olay sonrası tarafların birbirinden şikâyetçi olmadığı bildirildi.

Burcu B’nin eşi Ergin Ç.’nin, CHP'li Edirne Belediyesi’nde görev yaptığı da öğrenildi.