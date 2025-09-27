CHP'li kadın kolları başkanı eşini bıçakladı
CHP Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Burcu Birgül Çolak, tartışma yaşadığı eşini bıçakladı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Burcu B.'nin eşi Ergin Ç. ile tartışmasında kan döküldü.
ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLANDI
İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burcu B.’nin eline aldığı bıçağı savurduğu, bu sırada eşi Ergin Ç.’nin vücudunda yüzeysel kesikler oluştuğu öğrenildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ergin Ç.’nin yaralarının hafif olduğu ve ayakta tedavi edildiği belirtildi. Olay sonrası tarafların birbirinden şikâyetçi olmadığı bildirildi.
Burcu B’nin eşi Ergin Ç.’nin, CHP'li Edirne Belediyesi’nde görev yaptığı da öğrenildi.
