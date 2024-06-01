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Bir şafak vakti PKK avı! Adana sokaklarını ateşe vermişlerdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana, Pkk, Terörle Mücadele, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da mart ve nisan aylarında yolları kapatıp molotofkokteyli el yapımı bombalarla terör eylemlerinde bulunan şahıslar bir şafak vaktiyle enselendi.

Adana'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlendiği EYP (El yapımı patlayıcı) eylemlerine karışana şahıslar hakkında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bir şafak vakti PKK avı! Adana sokaklarını ateşe vermişlerdi - 1. Resim

Yapılan çalışmalarda 38 kişinin kimliği belirlendi. Ekipler şafak vakti operasyon yaparak söz konusu şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin evlerinde tabanca ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bir şafak vakti PKK avı! Adana sokaklarını ateşe vermişlerdi - 2. Resim

MOLOTOFKOKTEYLİ VE EYP'Lİ EYLEMLER

Yakalanan şüpheliler, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı’nda ve Obalar Caddesinde molotofkokteyli ile EYP'li eylemlerini cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyasında paylaştığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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