Bir şafak vakti PKK avı! Adana sokaklarını ateşe vermişlerdi
Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'da mart ve nisan aylarında yolları kapatıp molotofkokteyli el yapımı bombalarla terör eylemlerinde bulunan şahıslar bir şafak vaktiyle enselendi.
Adana'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlendiği EYP (El yapımı patlayıcı) eylemlerine karışana şahıslar hakkında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda 38 kişinin kimliği belirlendi. Ekipler şafak vakti operasyon yaparak söz konusu şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin evlerinde tabanca ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
MOLOTOFKOKTEYLİ VE EYP'Lİ EYLEMLER
Yakalanan şüpheliler, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı’nda ve Obalar Caddesinde molotofkokteyli ile EYP'li eylemlerini cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyasında paylaştığı öğrenildi.
Düzenleyen: Kübra Şenal - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı