Bursa depremi sonrası Naci Görür’den korkutan İstanbul uyarısı: Risk yüzde 47’ye çıktı! İstanbul depremi ne zaman olacak?

8 Aralık 2023 12:01 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 12:18

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Bursa’da meydana gelen peş peşe depremler yürekleri ağızlara getirirken gözler İstanbul’a çevrildi. Özellikle Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük yıkımın yankıları sürerken Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul için yeni bir uyarı geldi. ‘Yüzde 47 arttı’ diyen Naci Görür, vatandaşları uyardı. 200 bina yerle bir olacak!

İSTANBUL DEPREME HAZIR MI?

Bursa Mudanya merkezli depremlerinin ardından gözler Büyük Marmara depremine çevrildi. Peki İstanbul depreme hazır mı? Kahramanmaraş depremini önceden tahmin eden Prof. Dr. Naci Görür’den yeni uyarı geldi.

Daha öncesinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, olası bir depremde ağır hasar alması ya da yıkılması beklenen yapılarda 3 milyon nüfusun yaşadığını belirtmişti.

NACİ GÖRÜR’DEN KORKUTAN İSTANBUL AÇIKLAMASI: YÜZDE 47’YE ÇIKTI

DW Türkçe'ye konuşan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa’da meydana gelen depremlerin Büyük İstanbul depremini tetiklediğini belirtti. İstanbul için deprem riskinin yüzde 47’ye kadar çıktığını ifade eden Görür, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın" dedi.

“Kuzey Anadolu Fay Hattı 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminde kırılmıştı. Aynı fay hattının devamı batıda İstanbul'dan geçiyor. İstanbul, o tarihten bu yana 7 ila 7,5 büyüklüğündeki bir deprem riski altında.” diyen Naci Görür, Marmara Bölgesi'nin Kumburgaz ve Adalar fayının deprem üreteceğini belirterek Adalar fayı kırılırsa en fazla 7, Kumburgaz fayı kırılırsa minimum 7,2, her iki fay aynı anda kırılırsa 7,5 büyüklüğünde deprem öngörüyor.

200 BİNA AĞIR HASAR ALABİLİR

İBB'nin tespitlerine göre İstanbul'da bulunan 1 milyon 200 bin binadan 800 bini 2000 yılı öncesi yönetmeliklere göre yapılmış durumda. Bu binalardan yaklaşık 200 bininin depremde ağır hasar alması ya da yıkılması bekleniyor.

Murat Yün, bu binalarda 1 milyon 300 bin hane olduğunu ve yaklaşık üç milyon nüfusun yaşadığını söylüyor.Olası deprem senaryosunda öncelikle bu üç milyon nüfusun yaşamını idame ettirecek alanların hazırlanması gerektiğini düşünen Yün, özellikle sahil hatlarındaki eski yapılarda ciddi bir risk faktörü olduğuna işaret ediyor.